Под Талицей автоледи погибла под колесами своей "Лады"09 января в 10:34
- Текст
Машина сломалась на ходу.
Днем 8 января 2017 года под Талицей 21-летняя автоледи погибла под колесами своей "Лады Калины".
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, машина девушки сломалась на ходу. Из-за снежной пурги водитель попутной Toyota не заметил заглохшую на дороге "Ладу", возле которой стояла автоледи. Иномарка отбросила "Калину" на девушку - та скончалась на месте.
Следует отметить, что в нарушение ПДД погибшая не выставила знак аварийной остановки и не включила сигнализацию.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 21:00
Под Нефтеюганском пассажирская "Газель" залетела под фуру
Пострадали четверо.Сегодня в 20:58
Луна возникла после "бомбардировки" Земли
Гласит новая теория.Сегодня в 20:45
В Перми иностранец пытался "купить" чекиста за 600 тысяч
Не вышло.Сегодня в 20:35
Челябинской мэрии прилетело от УФАС из-за платных парковок
Какое предупреждение станет последним?Сегодня в 20:32
Екатеринбуржцев эвакуировали из горящей десятиэтажки
На Уктусе.Сегодня в 20:21
Покалеченный в Екатеринбурге пристав остается в коме три месяца
Врачи по-прежнему не дают прогнозов.Сегодня в 20:17
По Интернету разнеслась весть о кончине Елизаветы II
Опровержений пока не было.Сегодня в 20:10
Югорчанка избила 10-летнего сына за просьбу включить мультики
Попал под пьяную руку.Сегодня в 19:54
"Уральские авиалинии" доставят челябинцев в МинВоды
Через Сочи.Сегодня в 19:50
Снежный "подарок" чиновников довел екатеринбуржцев до больницы
Улицы не удосужились расчистить даже в каникулы.Сегодня в 19:48
В новогоднюю ночь свердловчане поставили интернет-рекорд
Резко превысив трафик.Сегодня в 19:35
Государственные больницы на Среднем Урале повысят тарифы
В погоне за инфляцией.Сегодня в 19:06
Пожилая екатеринбурженка угодила под колеса
Переходя дорогу на красный.Сегодня в 19:03
На Среднем Урале изъято 700 литров отравы а-ля "Боярышник"
Которая губит выпивох.Сегодня в 18:57
Грипп подарит челябинским школярам 4 дня отдыха
Как минимум.
-
19 декабря 2016 в 14:36
В Ишиме иномарку занесло под фуру - погибла женщина
Еще одна пострадала.15 сентября 2016 в 12:30
В лобовом ДТП на трассе Курган - Тюмень погибла мать двоих детей
По своей вине.19 декабря 2016 в 13:18
Автоледи на Hyundai покалечила троих детей на Тюменском тракте
Младшему из них нет и года.09 декабря 2016 в 15:54
В Кургане автоледи на Hyundai сбила 10-летнего мальчика
Его госпитализировали.09 декабря 2016 в 12:06
Автоледи залетела под тягач на тюменской трассе
Покалечив пассажира.09 декабря 2016 в 10:10
В Сургуте автоледи протаранила Infiniti - пострадал ребенок
Женщина за рулем Kia не уступила дорогу.06 декабря 2016 в 11:43
В лобовом ДТП под Нижним Тагилом погибла женщина
Еще два человека покалечились.30 ноября 2016 в 12:52
На Пермском тракте автоледи погибла в ДТП с грузовиком
Второй водитель получил травмы.21 ноября 2016 в 10:06
Под Екатеринбургом автоледи задавила девушку
Которая неожиданно выскочила на дорогу.14 ноября 2016 в 20:00
В Березовском бесправник на грузовике задавил на "зебре" пенсионерку
Его ослепило солнце.
Главные новости
- Сегодня в 20:45В Перми иностранец пытался "купить" чекиста за 600 тысяч
- Сегодня в 20:17По Интернету разнеслась весть о кончине Елизаветы II
- Сегодня в 19:03На Среднем Урале изъято 700 литров отравы а-ля "Боярышник"
- Сегодня в 17:36Самбурский вновь отстранен от должности замглавы МУГИСО
- Сегодня в 16:48В Екатеринбурге младенец умер после выписки из больницы
Аналитика
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".
Петух ученый
Народу на смех.
Пойдемте в суд, министр Биктуганов!
Разберемся с Домом Назарова.