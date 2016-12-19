Машина сломалась на ходу.

Днем 8 января 2017 года под Талицей 21-летняя автоледи погибла под колесами своей "Лады Калины".

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, машина девушки сломалась на ходу. Из-за снежной пурги водитель попутной Toyota не заметил заглохшую на дороге "Ладу", возле которой стояла автоледи. Иномарка отбросила "Калину" на девушку - та скончалась на месте.

Следует отметить, что в нарушение ПДД погибшая не выставила знак аварийной остановки и не включила сигнализацию.