На Южном Урале 5-летняя девочка ошпарилась кипятком09 января в 13:14
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В бане.
В Коркино 5-летняя девочка опрокинула на себя ковш с кипятком в бане. Инцидент произошел 6 января, передает "Уралинформбюро".
Ребенка с ожогами 22% тела доставили в клинику Челябинска, сообщает газета "Горняцкая правда".
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