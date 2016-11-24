В Прикамье на стройке погиб рабочий09 января в 11:20
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Перевернулся подъемник.
Следователи Прикамья проводят проверку по факту гибели рабочего на стройплощадке Усольского калийного комбината.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, трагедия произошла 4 января 2017 года на строящемся комплексе сушильного отделения флотационной фабрики. Оператор самоходной установки-подъемника управлял конструкцией из специальной люльки. По не установленной пока причине подъемник перевернулся. Люлька ударилась о крышу строящегося здания цеха.
Устанавливаются все обстоятельства ЧП.
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