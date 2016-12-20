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Екатеринбуржцы остались без тепла в минус 3209 января в 12:55

  • Текст

Горожанам пришлось спать в шубах.

Екатеринбуржцы, проживающие на Новой Сортировке, едва не замерзли ночью в своих квартирах.

Как сообщили "Уралинформбюро" горожане, отопление пропало 9 января в нескольких домах по Ольховской и Перовской. По всей видимости, произошла коммунальная авария. В минус 32 градуса батареи очень быстро остыли - пришлось спать в верхней одежде.

В УК "РЭМП Железнодорожного района" не удалось получить комментарий по поводу случившегося.

Тепло вернули в дома сегодня утром.

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