Горожанам пришлось спать в шубах.

Екатеринбуржцы, проживающие на Новой Сортировке, едва не замерзли ночью в своих квартирах.

Как сообщили "Уралинформбюро" горожане, отопление пропало 9 января в нескольких домах по Ольховской и Перовской. По всей видимости, произошла коммунальная авария. В минус 32 градуса батареи очень быстро остыли - пришлось спать в верхней одежде.

В УК "РЭМП Железнодорожного района" не удалось получить комментарий по поводу случившегося.

Тепло вернули в дома сегодня утром.