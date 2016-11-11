В Екатеринбурге "окоченел" самолет09 января в 12:51
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Собиравшийся на Ямал.
Утром 9 января 2017 года в уральской столице застрял самолет авиакомпании "Ямал". Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кольцово, задержка вызвана техническими причинами. По данным онлайн-табло аэропорта, рейс Екатеринбург - Салехард - Новый Уренгой отложен на 4 часа: вместо 8.30 вылет перенесли на 12.30. На данный момент посадка закончена.
Представитель перевозчика в грубой форме отказался прокомментировать сообщения СМИ о том, что из-за долгой стоянки на морозе CRJ-200 не смогли завести.
Стоит отметить, что ночная температура в уральской столице опускалась ниже минус 30 градусов.
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