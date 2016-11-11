Собиравшийся на Ямал.

Утром 9 января 2017 года в уральской столице застрял самолет авиакомпании "Ямал". Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кольцово, задержка вызвана техническими причинами. По данным онлайн-табло аэропорта, рейс Екатеринбург - Салехард - Новый Уренгой отложен на 4 часа: вместо 8.30 вылет перенесли на 12.30. На данный момент посадка закончена.

Представитель перевозчика в грубой форме отказался прокомментировать сообщения СМИ о том, что из-за долгой стоянки на морозе CRJ-200 не смогли завести.

Стоит отметить, что ночная температура в уральской столице опускалась ниже минус 30 градусов.