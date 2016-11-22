В Рождество.

7 января 2017 года в курганской ИК-1 найден мертвым тюменский студент Руслан Сайфутдинов, осужденный за наемничество. Информацию "Уралинформбюро" подтвердила официальный представитель регионального СУ СКР Олеся Дергунова.

Проводится доследственная проверка. Подробности не уточняются.

По неподтвержденной информации, на теле погибшего были следы побоев.

Летом 2013 года уроженец Ноябрьска Р.Сайфутдинов улетел в Турцию по туристической путевке, где незаконно пересек границу с Сирией и вступил в вооруженное формирование "Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар". Там ямалец прошел боевую подготовку. Впоследствии за деньги он стал участвовать в боях в Сирии на стороне антиправительственных сил.

Через полгода Сайфутдинов вернулся на родину и попал в поле зрения сотрудников УФСБ РФ по Тюменской области. В феврале 2015 года его уголовное дело поступило в суд Ноябрьска. Боевика признали виновным по ч.3 ст.359 УК РФ (наемничество) и приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией изъятых у него денег в пользу государства.

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