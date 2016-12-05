6-летний ребенок в коме.

7 января 2017 года на 263 километре трассы "Иртыш" в Курганской области лоб в лоб столкнулись фура и "Лада Приора" с самарскими номерами.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, на встречную полосу выехал 33-летний водитель легковушки. В машине находились его 43-летняя супруга и двое детей. Женщину с 6-летней дочерью госпитализировали, в настоящее время ребенок в коме. 12-летняя девочка скончалась в больнице.