В Зауралье "Лада" протаранила фуру - погибла 12-летняя девочка09 января в 15:17
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6-летний ребенок в коме.
7 января 2017 года на 263 километре трассы "Иртыш" в Курганской области лоб в лоб столкнулись фура и "Лада Приора" с самарскими номерами.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, на встречную полосу выехал 33-летний водитель легковушки. В машине находились его 43-летняя супруга и двое детей. Женщину с 6-летней дочерью госпитализировали, в настоящее время ребенок в коме. 12-летняя девочка скончалась в больнице.
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