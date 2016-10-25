В ДТП на югорской трассе пострадали трое детей09 января в 14:25
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И двое взрослых.
8 января 2017 года на 795 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск (Нефтеюганский район) столкнулись ВАЗ и КамАЗ.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, 37-летний водитель легковушки "догнал" грузовик. Мужчина и четверо его пассажиров (в том числе дети 4, 10 и 15 лет) получили травмы.
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