В Тюмени подросток едва не лишился глаза из-за петарды09 января в 17:55
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Отделался ожогом роговицы.
В новогодние праздники тюменские врачи спасли зрение подростку, которому взрывом петарды повредило глаз. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областного минздрава, 1 января школьник, гуляя на улице, увидел зажженную пиротехнику. Мальчик нагнулся к петарде, которая взорвалась у его лица.
У подростка диагностировали термический ожог роговицы и оказали необходимую медпомощь. Сейчас состоянию его здоровья ничего не угрожает.
Стоит отметить, что за зимние каникулы при запуске фейерверков пострадали пять тюменцев.
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