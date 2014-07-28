Отделался ожогом роговицы.

В новогодние праздники тюменские врачи спасли зрение подростку, которому взрывом петарды повредило глаз. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областного минздрава, 1 января школьник, гуляя на улице, увидел зажженную пиротехнику. Мальчик нагнулся к петарде, которая взорвалась у его лица.

У подростка диагностировали термический ожог роговицы и оказали необходимую медпомощь. Сейчас состоянию его здоровья ничего не угрожает.

Стоит отметить, что за зимние каникулы при запуске фейерверков пострадали пять тюменцев.