Во время конной прогулки.

В Сысертском районе погиб 29-летний полицейский - он упал с лошади. Мужчина был в отпуске.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, трагедия произошла вечером 7 января 2017 года в поселке Первомайский. Восемь человек ехали на лошадях, принадлежащих местному конно-туристическому клубу. Группу сопровождали двое инструкторов. Один из всадников упал, и лошадь задела его копытом. С открытой черепно-мозговой травмой мужчину доставили в больницу. Он скончался на следующий день.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Опрашиваются родственники погибшего и очевидцы. Изъята документация конно-туристического клуба.