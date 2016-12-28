×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Под Сысертью лошадь копытом убила полицейского09 января в 17:15

  • Текст

Во время конной прогулки.

В Сысертском районе погиб 29-летний полицейский - он упал с лошади. Мужчина был в отпуске.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, трагедия произошла вечером 7 января 2017 года в поселке Первомайский. Восемь человек ехали на лошадях, принадлежащих местному конно-туристическому клубу. Группу сопровождали двое инструкторов. Один из всадников упал, и лошадь задела его копытом. С открытой черепно-мозговой травмой мужчину доставили в больницу. Он скончался на следующий день.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Опрашиваются родственники погибшего и очевидцы. Изъята документация конно-туристического клуба.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Петух ученый

Петух ученый

Народу на смех.

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Разберемся с Домом Назарова.

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus