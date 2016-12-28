Под Сысертью лошадь копытом убила полицейского09 января в 17:15
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Во время конной прогулки.
В Сысертском районе погиб 29-летний полицейский - он упал с лошади. Мужчина был в отпуске.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, трагедия произошла вечером 7 января 2017 года в поселке Первомайский. Восемь человек ехали на лошадях, принадлежащих местному конно-туристическому клубу. Группу сопровождали двое инструкторов. Один из всадников упал, и лошадь задела его копытом. С открытой черепно-мозговой травмой мужчину доставили в больницу. Он скончался на следующий день.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Опрашиваются родственники погибшего и очевидцы. Изъята документация конно-туристического клуба.
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