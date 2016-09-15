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Курганец покончил с собой в отделе полиции09 января в 19:21

Он был пьян.

В Кургане проводится проверка по факту гибели 37-летнего мужчины в отделе полиции. По предварительным данным, он покончил с собой.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, инцидент произошел в ночь на 4 января 2017 года в комнате для административно задержанных, куда доставили пьяного мужчину.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Алиса Сегодня в 09:38

Да покончил сам, так же как молодой человек, который оказался в полиции месяца 2 назад , которого хоронили в закрытом гробу, живого места не было.

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