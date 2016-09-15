Он был пьян.

В Кургане проводится проверка по факту гибели 37-летнего мужчины в отделе полиции. По предварительным данным, он покончил с собой.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, инцидент произошел в ночь на 4 января 2017 года в комнате для административно задержанных, куда доставили пьяного мужчину.