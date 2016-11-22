Идет доследственная проверка.

Обстоятельства вынужденной посадки Airbus А320, который вернулся в Сургут после вылета, выясняют следователи. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в Уральском СУ на транспорте СКР.

ЧП с лайнером "Аэрофлота", направлявшимся в Москву, случилось 8 января 2017 года около 10 утра. По предварительным данным, командир судна решил повернуть обратно в аэропорт, ощутив запах гари. Приземление прошло благополучно, никто из 134 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал. Самолет тоже не получил повреждений.