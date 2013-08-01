Двое водителей без одежды застряли на тюменской трассе 09 января в 19:30
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В 40-градусный мороз.
Двое водителей автобуса Setra едва не окоченели на трассе Ялуторовск - Ярково.
Транспортное средство скатилось в кювет, и мужчины вышли, чтобы оценить повреждения. В этот момент двери автобуса заблокировались - в салоне больше никого не было, и мужчины оказались на улице в 40-градусный мороз без верхней одежды.
По вызову оперативно прибыли автоинспекторы и обогрели водителей. Транспортное средство вытащили при участии сотрудников МЧС, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области.
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