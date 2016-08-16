В новогодние каникулы в огне погибли 17 свердловчан09 января в 19:28
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19 спасены.
За новогодние каникулы в огне погибли 17 свердловчан, в том числе двое детей. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ГУ МЧС, за праздники на территории региона произошло 83 пожара. 19 человек спасатели вызволили из огня.
Основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем и печами из-за морозов.
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