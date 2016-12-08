Екатеринбурженка замерзла насмерть в Москве09 января в 19:09
- Текст
Ведется проверка.
На северо-востоке Москвы насмерть замерзла 34-летняя женщина из Екатеринбурга. Ее тело обнаружили возле коллектора теплотрассы, где она, предположительно, пыталась согреться.
По данным РЕН ТВ, приехавшая с Урала женщина не смогла найти пристанище в столице и поселилась на улице. По факту ее гибели правоохранительными органами проводится проверка, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 21:00
Под Нефтеюганском пассажирская "Газель" залетела под фуру
Пострадали четверо.Сегодня в 20:58
Луна возникла после "бомбардировки" Земли
Гласит новая теория.Сегодня в 20:45
В Перми иностранец пытался "купить" чекиста за 600 тысяч
Не вышло.Сегодня в 20:35
Челябинской мэрии прилетело от УФАС из-за платных парковок
Какое предупреждение станет последним?Сегодня в 20:32
Екатеринбуржцев эвакуировали из горящей десятиэтажки
На Уктусе.Сегодня в 20:21
Покалеченный в Екатеринбурге пристав остается в коме три месяца
Врачи по-прежнему не дают прогнозов.Сегодня в 20:17
По Интернету разнеслась весть о кончине Елизаветы II
Опровержений пока не было.Сегодня в 20:10
Югорчанка избила 10-летнего сына за просьбу включить мультики
Попал под пьяную руку.Сегодня в 19:54
"Уральские авиалинии" доставят челябинцев в МинВоды
Через Сочи.Сегодня в 19:50
Снежный "подарок" чиновников довел екатеринбуржцев до больницы
Улицы не удосужились расчистить даже в каникулы.Сегодня в 19:48
В новогоднюю ночь свердловчане поставили интернет-рекорд
Резко превысив трафик.Сегодня в 19:35
Государственные больницы на Среднем Урале повысят тарифы
В погоне за инфляцией.Сегодня в 19:06
Пожилая екатеринбурженка угодила под колеса
Переходя дорогу на красный.Сегодня в 19:03
На Среднем Урале изъято 700 литров отравы а-ля "Боярышник"
Которая губит выпивох.Сегодня в 18:57
Грипп подарит челябинским школярам 4 дня отдыха
Как минимум.
-
08 декабря 2016 в 18:57
Женщина с младенцем поселились под теплотрассой в Екатеринбурге
Ими занялась полиция.29 ноября 2016 в 16:13
В екатеринбургском метро женщина попала под поезд
На месте работает полиция.25 ноября 2016 в 15:13
Шадринец ответит за гибель жены и детей
Ему грозит колония.17 ноября 2016 в 16:42
В центре Тюмени замертво упала женщина
Врачам не удалось ее откачать.11 октября 2016 в 16:00
Приговор за падение на екатеринбурженку куска железа вынесут 27 октября
Дело рассмотрят в особом порядке.23 сентября 2016 в 17:43
В московской новостройке рухнул лифт - погибли пятеро
Возбуждено уголовное дело.21 сентября 2016 в 16:09
В Прикамье в коллекторе нашли труп мужчины
Причины его смерти устанавливаются.06 сентября 2016 в 16:49
37-летняя тюменка выпала из окна 16 этажа
Шансов выжить не было.29 августа 2016 в 17:29
В московском Burger King нашли труп мужчины
С исколотыми руками.21 июля 2016 в 20:53
Гибель девочки в южноуральском лагере не была случайностью
По сути, он работал нелегально.
Главные новости
- Сегодня в 20:45В Перми иностранец пытался "купить" чекиста за 600 тысяч
- Сегодня в 20:17По Интернету разнеслась весть о кончине Елизаветы II
- Сегодня в 19:03На Среднем Урале изъято 700 литров отравы а-ля "Боярышник"
- Сегодня в 17:36Самбурский вновь отстранен от должности замглавы МУГИСО
- Сегодня в 16:48В Екатеринбурге младенец умер после выписки из больницы
Аналитика
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".
Петух ученый
Народу на смех.
Пойдемте в суд, министр Биктуганов!
Разберемся с Домом Назарова.