Ведется проверка.

На северо-востоке Москвы насмерть замерзла 34-летняя женщина из Екатеринбурга. Ее тело обнаружили возле коллектора теплотрассы, где она, предположительно, пыталась согреться.

По данным РЕН ТВ, приехавшая с Урала женщина не смогла найти пристанище в столице и поселилась на улице. По факту ее гибели правоохранительными органами проводится проверка, передает "Уралинформбюро".