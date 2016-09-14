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Следователи разбираются с массовым отравлением хоккеистов в ТюмениСегодня в 09:13

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Игроки могли заразиться в гостинице.

Массовым отравлением хоккеистов молодежного клуба "Кузнецкие медведи" в Тюмени заинтересовались следователи. Они проводят проверку.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, происшествие случилось 8 января 2017 года. В инфекционную больницу города попали 12 игроков, а также администратор и массажист. У них были жалобы на боли в животе и жидкий стул.

Хоккеисты из Новокузнецка проводили в Тюмени матчи с командой "Тюменский Легион". Не исключено, что игроки могли подхватить инфекцию в гостиничном комплексе, где они проживали.

В связи с произошедшим матчи "Кузнецких медведей" с ханты-мансийскими "Мамонтами Югры", запланированными на 10 и 11 января, перенесены.

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