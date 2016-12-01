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В Екатеринбурге "Яндекс.Такси" угодило в тройное ДТПСегодня в 10:10

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На Уралмаше.

Вечером 9 января 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке улиц Кировградской - Ильича произошло ДТП с участием "Яндекс.Такси". Фотографии с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, виновником аварии стал таксист за рулем Hyundai Solaris. При повороте налево на перекрестке он не уступил дорогу Toyota Camry. От удара японскую иномарку отбросило на припаркованный Iran Khodro. Все машины получили механические повреждения. Пострадавших нет.

Фото: Типичный Екатеринбург | vk.com

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