В Прикамье скончался четвертый пострадавший в ДТП с вахтовикамиСегодня в 10:21
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Водитель автобуса.
В Перми скончался четвертый пострадавший в ДТП под Чернушкой, где погибли трое вахтовиков. Водитель автобуса около месяца находился в реанимации медсанчасти №9, сообщают местные СМИ.
Смертельное ДТП произошло утром 15 декабря 2016 года. На 75 километре трассы Оса - Чернушка столкнулись КамАЗ и вахтовый автобус ПАЗ, перевозивший рабочих. По данным УГИБДД по Пермскому краю, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. На месте погибли три человека, еще 10 получили травмы, передает "Уралинформбюро".
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В Прикамье трое вахтовиков погибли при столкновении автобуса и КамАЗа
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