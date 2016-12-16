Водитель автобуса.

В Перми скончался четвертый пострадавший в ДТП под Чернушкой, где погибли трое вахтовиков. Водитель автобуса около месяца находился в реанимации медсанчасти №9, сообщают местные СМИ.

Смертельное ДТП произошло утром 15 декабря 2016 года. На 75 километре трассы Оса - Чернушка столкнулись КамАЗ и вахтовый автобус ПАЗ, перевозивший рабочих. По данным УГИБДД по Пермскому краю, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. На месте погибли три человека, еще 10 получили травмы, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:

В Прикамье трое вахтовиков погибли при столкновении автобуса и КамАЗа