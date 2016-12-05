Спустя два дня.

В столице Урала в новогодние каникулы скончался грудной ребенок. Как сообщили "Уралинформбюро" источники, младенец родился в октябре 2016 года, по предварительным данным, ребенок попал в больницу с подозрением на грипп. Грудничка выписали, а спустя два дня его не стало. Точная причина смерти будет установлена по итогам судмедэкспертизы.

В пресс-службе горздрава подтвердить эту информацию затруднились. По данным управления, в городе за каникулы скончался только один грудной ребенок - недоношенный: его вес при рождении составлял всего 800 грамм. Кроме того, у младенца был порок сердца. Шансов, что он выживет, изначально было немного. В управлении здравоохранения создана специальная комиссия, которая установит точные причины смерти ребенка.