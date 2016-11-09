Lifan протаранил Toyota.

Днем 9 января 2017 года в Тюмени на улице Республики столкнулись Lifan и Toyota.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, 35-летний водитель китайской иномарки не выдержал дистанцию и "догнал" Toyota. Виновник аварии был пьян.

27-летнюю пассажирку японского авто доставили в больницу. У нее подозревают перелом шейного отдела позвоночника и ушиб.