Тюменка переломала ребра под колесами автобусаСегодня в 15:58
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Ее доставили в больницу.
9 января 2017 года в Тюмени на улице Барнаульской автобус МАН сбил 77-летнюю женщину.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. Она получила перелом ребер. Ее доставили в больницу.
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