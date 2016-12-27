Пожилая екатеринбурженка угодила под колеса Сегодня в 19:06
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Переходя дорогу на красный.
Днем 10 января 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Токарей-Татищева Fiat сбил пенсионерку.
Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, женщина переходила дорогу на красный сигнал светофора. Водитель не успел затормозить. Пострадавшая восстанавливает здоровье в горбольнице №36 - у нее черепно-мозговая травма и перелом правой голени.
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