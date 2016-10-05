Под Нефтеюганском пассажирская "Газель" залетела под фуруСегодня в 21:00
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Пострадали четверо.
9 января 2017 года в Нефтеюганском районе столкнулись пассажирская "Газель" и грузовик DAF. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Югре, 52-летний водитель отечественного авто не рассчитал скорость и влетел в попутный большегруз.
Травмы различной степени тяжести получили четыре пассажира "Газели".
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