На Уктусе.

Вечером 10 января в Екатеринбурге загорелась десятиэтажка на Просторной. Сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже поступило в 17.17, сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МЧС по Свердловской области.

На место выезжали 16 единиц техники и 52 человека личного состава. Из здания эвакуировали 13 человек, в том числе 2 детей. Никто не пострадал.

Огонь охватил 40 квадратных метров. С пожаром справились к 19.45. Причина устанавливается.