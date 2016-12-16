На Сахалине 5 человек погибли при столкновении скорой и грузовика11 января в 08:07
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Выжила только медсестра.
11 января 2017 года на трассе Южно-Сахалинск - Оха столкнулись машина скорой помощи и грузовик Isuzu Elf. В автомобиле неотложки находились два пациента - их перевозили из Поронайской центральной райбольницы в Южно-Сахалинск.
В результате столкновения машина скорой загорелась. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, в ДТП погибли 5 человек. В их числе оба пациента, родственник одного из них, водители скорой и грузовика. Медсестра с многочисленными травмами госпитализирована в Макаровскую центральную райбольницу.
Между тем, по информации областного Минздрава, ДТП произошло с участием скорой и двух грузовиков. Обстоятельства аварии уточняются.
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