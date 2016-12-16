Выжила только медсестра.

11 января 2017 года на трассе Южно-Сахалинск - Оха столкнулись машина скорой помощи и грузовик Isuzu Elf. В автомобиле неотложки находились два пациента - их перевозили из Поронайской центральной райбольницы в Южно-Сахалинск.

В результате столкновения машина скорой загорелась. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, в ДТП погибли 5 человек. В их числе оба пациента, родственник одного из них, водители скорой и грузовика. Медсестра с многочисленными травмами госпитализирована в Макаровскую центральную райбольницу.

Между тем, по информации областного Минздрава, ДТП произошло с участием скорой и двух грузовиков. Обстоятельства аварии уточняются.