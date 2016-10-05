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В Нижнем Тагиле пропала 28-летняя мать двоих детей11 января в 08:43

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Дарья Зембицкая.

В Нижнем Тагиле разыскивают без вести пропавшую 28-летнюю Дарью Зембицкую. 9 января 2017 года она вышла из дома на Булата Окуджавы, 7 и не вернулась, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Утром в день пропажи женщина собиралась на работу. Она спустилась на улицу, чтобы прогреть машину, однако ни на работе, ни дома не появилась. Возле ее автомобиля обнаружено несколько капель крови.

Рост Дарьи 176 сантиметров, у нее темные длинные волосы, серо-голубые глаза. Дома тагильчанку ждут двое сыновей – 5 и 6 лет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят обращаться в дежурную часть отдела полиции № 20 МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефонам (3435) 97-65-07, 97-65-02 или на линию 02.

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