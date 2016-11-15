Пострадали 2 тысячи человек.

В 23.20 10 января 2017 года под Красноуральском в поселке Пригородный пропало электричество. Без света остались порядка 2 тысяч человек, а также несколько социально-значимых объектов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "МРСК Урала", сбой произошел из-за повреждения на линии электропередачи 35 кВ "Красноуральск-Химзавод", принадлежащей Красноуральскому химзаводу.

Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам ночью. Они доставили в Пригородный три дизель-генератора и запитали котельную, насосно-фильтровальную станцию, а также систему канализации. Кроме того, удалось вернуть свет части населения.

На данный момент в районе отключения находится 700 человек. Ремонтные работы продолжаются.