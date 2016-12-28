В Ишиме две фуры смяли легковушку11 января в 12:24
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Пострадали два человека.
10 января 2017 года в Ишиме на объездной дороге столкнулись "Иж Ода" и две фуры - MAN и DAF.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, 45-летний водитель легковушки превысил скорость и не справился с управлением. Мужчина получил травмы головы и позвоночника, у его 38-летнего пассажира - травма головы и перелом бедра.
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