Пострадали два человека.

10 января 2017 года в Ишиме на объездной дороге столкнулись "Иж Ода" и две фуры - MAN и DAF.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, 45-летний водитель легковушки превысил скорость и не справился с управлением. Мужчина получил травмы головы и позвоночника, у его 38-летнего пассажира - травма головы и перелом бедра.