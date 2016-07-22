Житель Озерска умер в Сбербанке11 января в 12:39
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Следователи проводят проверку.
Днем 10 января 2017 года в Озерске в отделении Сбербанка на Строительной, 56 скончался 80-летний мужчина.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД, материалы по факту произошедшего направлены следователям. Причина смерти станет известна по итогам судмедэкспертизы.
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В таком возрасте неожиданная кончина может застать врасплох где угодно. Мои соболезнования близким.ответить
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