Техника расчищала снег.

Днем 10 января 2017 года в поселке Дробышево под Троицком снегоуборочный трактор задавил 35-летнюю женщину. Она стояла у обочины, и водитель ее не заметил.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД, выясняются все обстоятельства случившегося.