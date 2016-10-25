На Южном Урале под колесами трактора погибла женщина11 января в 13:49
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Техника расчищала снег.
Днем 10 января 2017 года в поселке Дробышево под Троицком снегоуборочный трактор задавил 35-летнюю женщину. Она стояла у обочины, и водитель ее не заметил.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД, выясняются все обстоятельства случившегося.
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