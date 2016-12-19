Вспыхнул пожар.

Около полудня 11 января 2017 года в Саратове в многоэтажке на Московском шоссе произошел взрыв бытового газа. За ним последовал пожар - пламя охватило 250 квадратных метров.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Саратовской области, возгорание было потушено к 13.10. В работах задействовали 60 человек и 20 единиц техники. Эвакуировано 11 человек, в том числе двое детей.

Пострадали семь жильцов дома: пятеро с ожогами госпитализированы в региональный центр комбустиологии, двое детей доставлены в клиники города с отравлением угарным газом, пишет "Интерфакс".