По Серафимы Дерябиной.

11 января 2017 года в Екатеринбурге транспорт на улице Серафимы Дерябиной встал в мертвую пробку. Как рассказали "Уралинформбюро" очевидцы, на проезжей части в районе кольца с Объездной сломались сразу 3 автобуса.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", в данный момент Серафимы Дерябиной стоит от Шаумяна в направлении Объездной, а также от Объездной до Бардина.