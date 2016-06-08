На Южном Урале мужчина замерз насмерть11 января в 17:49
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Не добравшись до дома.
В Аше насмерть замерз пожилой мужчина. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, трагедия произошла в ночь на 9 января. Мужчина с Нового года был в запое.
В ту ночь он возвращался из гостей, но до дома не дошел - родственники нашли его замерзшим на улице и вызвали скорую. Но к моменту прибытия медиков мужчина скончался. Экспертиза показала, что пенсионер умер от общего переохлаждения.
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