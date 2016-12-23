В Сочи сняли с самолета уральского дебошира11 января в 17:31
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Екатеринбуржца угомонила полиция.
Рейс из Сочи в уральскую столицу вечером 10 января омрачился инцидентом, пишет Life. 40-летний житель Екатеринбурга устроил дебош на борту.
После того как пассажиры заняли свои места, пьяный мужчина стал громко материться, привлекая к себе внимание. Бортпроводницы не могли его успокоить, поэтому пришлось вызывать полицию и снимать буяна с самолета. Ему выписали два административных протокола - за появление в общественном месте в нетрезвом виде и мелкое хулиганство, передает "Уралинформбюро".
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