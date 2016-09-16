В Прикамье пенсионер умирал на глазах у прохожих11 января в 18:39
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Никому не пришло в голову помочь.
Равнодушие окружающих стоило жизни пожилому жителю Добрянки. 10 января 2017 года 76-летний мужчина пошел в магазин - на улице Герцена пенсионеру стало плохо, он потерял сознание и упал у здания МФЦ, пишет "В курсе.ру".
Почти час никто из прохожих не обращал внимания на лежащего без сознания мужчину. В конце концов кто-то все-таки вызвал скорую, но к ее приезду пенсионер был мертв. По мнению врачей, если бы помощь пенсионеру оказали вовремя, его можно бы было спасти, передает "Уралинформбюро".
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