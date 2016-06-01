Пожар лишил крова 69 ямальцев11 января в 18:04
- Текст
В том числе 10 детей.
11 января 2017 года в ямальском поселке Пангоды (Надымский район) сгорел двухэтажный жилой дом. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, вызов на Ленина, 33 поступил в 4.31. Пожарные расчеты прибыли на место через 3 минуты.
Из горящего деревянного здания были эвакуированы все 69 жильцов, в том числе 10 детей. К полудню пожар, охвативший 648 квадратных метров, был ликвидирован.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 20:12
Начальница горобраза Каменска-Уральского "размножилась" ради стажа
Чтобы приблизить пенсию.Сегодня в 19:38
В Екатеринбурге пропал подросток
Ушел из дома в трико и без мобильного.Сегодня в 19:13
Хабенский и Акиньшина признаны лучшими актерами современности
В России.Сегодня в 19:12
ЕР замешкалась с кандидатами в гордуму Екатеринбурга
И снова - праймериз.Сегодня в 19:03
Губернатор упростил жизнь свердловским министрам
Утвердив заочное голосование кабмина.Сегодня в 18:56
Инвесторы подлатают свердловское ЖКХ на 7 миллиардов
В рамках концессионных соглашений.Сегодня в 18:47
Ямалец угрожал расправой жертве группового изнасилования
Если она не откажется от показаний.Сегодня в 18:44
Треть россиян мечтает о "белой" зарплате
В основном молодежь.Сегодня в 18:39
Куйвашев попенял мэрии Екатеринбурга за транспортную реформу
Нужно договориваться с горожанами.Сегодня в 18:38
В Зауралье многодетная мать предстала перед судом за гибель младенца
Она задавила сына.Сегодня в 18:25
Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
Спустя 6 лет.Сегодня в 18:21
Авторынок России четвертый год уходит в минус
Но падение замедлилось.Сегодня в 18:11
В Кольцово пассажирка оставила собаку умирать на морозе
И улетела в Германию.Сегодня в 18:09
В Екатеринбурге закроют улицу Верещагина
Для парковки машин.Сегодня в 18:04
Киев прописал Илью Муромца на Украине
Подправив статьи в "Википедии".
-
01 июня 2016 в 17:38
Пожар в Екатеринбурге лишил крова семью из 5 человек
Отец и сын попали в больницу.30 мая 2016 в 14:56
Екатеринбургским погорельцам остается уповать на милость Якоба
К которому обратился детский омбудсмен.27 мая 2016 в 14:49
Пожар оставил без крова свердловчанку с тремя детьми
Чиновники во временном жилье отказали.20 мая 2016 в 15:45
Вся жизнь сгорела за 10 минут
Спецрепортаж "Уралинформбюро".18 сентября 2015 в 16:33
В Тюмени собирают деньги для многодетных погорельцев
У них ничего не осталось.23 июня 2015 в 14:22
В Челябинске расселили 8 семей из сгоревшей двухэтажки на Туруханской
Остальные пока ютятся у родственников.19 мая 2015 в 16:56
В Серове собирают деньги для пострадавших при пожаре детей
И их бабушки.29 апреля 2015 в 11:32
На Ямале при пожаре в двухэтажке пострадали 5 человек
Они госпитализированы.17 февраля 2015 в 18:11
Екатеринбуржцы-погорельцы пренебрегли казенными харчами
На завтрак пришел лишь один человек.27 января 2015 в 12:52
В Ивделе женщина выпрыгнула из окна горящей двухэтажки
После того, как спасла внука.
Главные новости
- Сегодня в 18:25Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
- Сегодня в 17:54Депутата Карапетяна ждет новый суд
- Сегодня в 17:27В Екатеринбурге у троллейбуса лопнуло колесо - в "десятке" выбило стекла
- Сегодня в 17:17Застройщика "Первого Николаевского" привязали к долговой тяжбе против мэрии
- Сегодня в 16:41Транспортная реформа добила екатеринбуржцев
Аналитика
Красноуфимск: люди гибнут за металл
От радиации.
Володинская зима
Для региональных парламентов.
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".