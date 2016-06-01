В том числе 10 детей.

11 января 2017 года в ямальском поселке Пангоды (Надымский район) сгорел двухэтажный жилой дом. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, вызов на Ленина, 33 поступил в 4.31. Пожарные расчеты прибыли на место через 3 минуты.

Из горящего деревянного здания были эвакуированы все 69 жильцов, в том числе 10 детей. К полудню пожар, охвативший 648 квадратных метров, был ликвидирован.