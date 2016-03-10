В горящую избу: жительница Прикамья спасла соседского мальчика11 января в 18:54
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Сорвав с окна дома решетку.
В Пермском крае 53-летняя женщина вытащила соседского мальчика из огня. Пожар в частном доме произошел утром 10 января в селе Жуланово. В западне оказался семилетний ребенок, его мать уехала в Соликамск. Соседка услышала крики, сорвала с окна дома решетку и спасла ребенка. У него ожоги 10% тела.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МЧС, 25 огнеборцев справились с пламенем за час. Причиной возгорания стало короткое замыкание.
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