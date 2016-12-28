В Полевском автоледи не поделила дорогу с полицейским11 января в 18:34
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Протаранив его авто.
Днем 11 января 2017 года в Полевском на перекрестке Грибоедова - Меркулова столкнулись Chevrolet Cruze и Kia Rio. За рулем американской иномарки находился 26-летний полицейский. Руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил "Уралинформбюро" факт аварии.
Старший лейтенант отдела уголовного розыска ехал на обед на личном авто. На перекрестке в его машину въехала Kia под управлением 52-летней женщины. Никто не пострадал, машины получили механические повреждения.
В отношении автоледи заведено административное производство по ч.2 ст.12.13 КоАП РФ (невыполнение требований уступить дорогу). Проводится проверка.
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