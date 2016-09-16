Из тюменского детсада сбежал малыш11 января в 18:12
- Текст
Его исчезновения даже не заметили.
9 января 2017 года из детсада Тюмени сбежал 5-летний мальчик. Он гулял по улице в 35-градусный мороз на протяжении 1,5 часов. При этом в дошкольном учреждении пропажи воспитанника даже не заметили.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД, на одиноко гуляющего ребенка обратила внимание парикмахер. Она позвонила в полицию. Когда правоохранители приехали на место, чтобы выяснить имя и фамилию мальчика, подоспела его мама. Она проезжала мимо и заметила своего сына.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Номер детсада полицейские не называют.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 20:12
Начальница горобраза Каменска-Уральского "размножилась" ради стажа
Чтобы приблизить пенсию.Сегодня в 19:38
В Екатеринбурге пропал подросток
Ушел из дома в трико и без мобильного.Сегодня в 19:13
Хабенский и Акиньшина признаны лучшими актерами современности
В России.Сегодня в 19:12
ЕР замешкалась с кандидатами в гордуму Екатеринбурга
И снова - праймериз.Сегодня в 19:03
Губернатор упростил жизнь свердловским министрам
Утвердив заочное голосование кабмина.Сегодня в 18:56
Инвесторы подлатают свердловское ЖКХ на 7 миллиардов
В рамках концессионных соглашений.Сегодня в 18:47
Ямалец угрожал расправой жертве группового изнасилования
Если она не откажется от показаний.Сегодня в 18:44
Треть россиян мечтает о "белой" зарплате
В основном молодежь.Сегодня в 18:39
Куйвашев попенял мэрии Екатеринбурга за транспортную реформу
Нужно договориваться с горожанами.Сегодня в 18:38
В Зауралье многодетная мать предстала перед судом за гибель младенца
Она задавила сына.Сегодня в 18:25
Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
Спустя 6 лет.Сегодня в 18:21
Авторынок России четвертый год уходит в минус
Но падение замедлилось.Сегодня в 18:11
В Кольцово пассажирка оставила собаку умирать на морозе
И улетела в Германию.Сегодня в 18:09
В Екатеринбурге закроют улицу Верещагина
Для парковки машин.Сегодня в 18:04
Киев прописал Илью Муромца на Украине
Подправив статьи в "Википедии".
-
16 сентября 2016 в 12:10
В США 5-летний мальчик принес в детсад героин
30 пакетиков.22 ноября 2016 в 18:03
В Челябинске ищут 9-летнего мальчика с планшетом
Он плохо ориентируется в городе.15 августа 2016 в 16:18
4-летний екатеринбуржец выпал с балкона девятиэтажки
Ребенок в больнице.28 июля 2016 в 16:24
Тагильчанка оставила 9-летнего сына ночью на улице
А сама уехала к знакомому.22 июля 2016 в 14:38
В Миассе полуторагодовалый малыш выпал с 4 этажа
И остался жив.30 мая 2016 в 15:54
Потерявшая 3-летнего сына екатеринбурженка отделается штрафом
До 500 рублей.27 мая 2016 в 11:13
В Екатеринбурге объявилась мать потерявшегося 3-летнего мальчика
Прохожие нашли ребенка на Эльмаше.23 мая 2016 в 10:08
В Перми всю ночь искали 4-летнего мальчика
Ребенка увела молодая женщина.16 мая 2016 в 09:19
В Первоуральске 8-летнего мальчика едва не убило током
Из открытого электрощитка.04 мая 2016 в 18:56
В Екатеринбурге прохожие нашли коляску с грудным ребенком
Полиция разыскивает мать мальчика.
Главные новости
- Сегодня в 18:25Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
- Сегодня в 17:54Депутата Карапетяна ждет новый суд
- Сегодня в 17:27В Екатеринбурге у троллейбуса лопнуло колесо - в "десятке" выбило стекла
- Сегодня в 17:17Застройщика "Первого Николаевского" привязали к долговой тяжбе против мэрии
- Сегодня в 16:41Транспортная реформа добила екатеринбуржцев
Аналитика
Красноуфимск: люди гибнут за металл
От радиации.
Володинская зима
Для региональных парламентов.
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".