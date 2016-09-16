Его исчезновения даже не заметили.

9 января 2017 года из детсада Тюмени сбежал 5-летний мальчик. Он гулял по улице в 35-градусный мороз на протяжении 1,5 часов. При этом в дошкольном учреждении пропажи воспитанника даже не заметили.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД, на одиноко гуляющего ребенка обратила внимание парикмахер. Она позвонила в полицию. Когда правоохранители приехали на место, чтобы выяснить имя и фамилию мальчика, подоспела его мама. Она проезжала мимо и заметила своего сына.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Номер детсада полицейские не называют.