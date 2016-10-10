Переходившую дорогу в неположенном месте.

Вечером 10 января 2017 года в Кургане на 258 километре трассы "Иртыш" 60-летний водитель Kia наехал на двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД,одна из женщин скончалась. Ее 26-летнюю спутницу с с травмами доставили в больницу.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.