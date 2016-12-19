На Южном Урале автоледи погибла в ДТП с грузовиком11 января в 19:13
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Она должна была пропустить фуру.
В Сосновском районе на 42 километре Западного обхода Челябинска 36-летняя женщина за рулем Renault погибла в аварии с грузовиком.
Трагедия произошла вечером 10 января 2017 года. Автоледи выезжала со второстепенной дороги на главную и не пропустила автомобиль MAN. Жительница Южного Урала скончалась на месте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
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