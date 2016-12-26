Его увезли в больницу.

Днем 11 января 2017 года в Екатеринбурге на улице Бардина возле дома №29 произошло ДТП, в котором пострадал 7-летний мальчик. Его увезли в больницу с подозрением на травму позвоночника.

Авария случилась по вине резко остановившегося перед Mazda автомобилиста. Чтобы избежать столкновения, владелец иномарки выехал на встречку и столкнулся с Toyota, в которой ехал первоклассник. Несовершеннолетний был пристегнут ремнем безопасности.

Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, стаж вождения владельца Mazda составляет 2 года.