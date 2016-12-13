Крова лишились 40 человек.

12 января 2017 года в Нефтеюганске полностью сгорел двухэтажный жилой дом на 32 квартиры.

Как сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МЧС по ХМАО-Югре, пожар начался на втором этаже - огонь быстро перешел на крышу. На тушение выезжало 8 единиц техники. В результате пожара пострадавших нет.

Дом площадью 675 квадратных метров уничтожен полностью. Без крыши над головой остались 40 человек, в их числе 4 детей.

В ближайшее время в администрации Нефтеюганска состоится заседание комиссии по ЧС , в рамках которого будет решаться вопрос о расселении погорельцев.

Сейчас эксперты устанавливают причины пожара, а также сумму общего ущерба.