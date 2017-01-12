И уехал.

В Екатеринбурге таксист избил двух пассажиров, отказавшихся платить за проезд.

Как пишет, Life, происшествие случилось еще перед новогодними праздниками. Приехавший на заказ водитель полчаса прождал клиентов. Они пришли пьяными и без денег. Более того, дебоширы попытались выгнать таксиста из автомобиля.

В итоге водитель повалил пассажиров на снег и избил, после чего уехал.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, заявлений от потерпевших не поступало.