У родственников.

Пропавшего 10-летнего екатеринбуржца Ивана Ю. нашли у дальних родственников.

Ребенок ушел из Центра социальной помощи семье и детям "Отрада" днем 10 января 2017 года. Как оказалось, он направился к своим близким, которые жили в частном доме в Ленинском районе города. Однако выяснилось, что они переехали.

Мальчик обратился за помощью к соседям, те связались с дальними родственниками Ивана, которые вскоре забрали его. Семейная пара позвонила в полицию вечером 11 января и сообщила, что с ребенком все в порядке.

Сейчас супруги, воспитывающие троих детей, оформляют документы для усыновления Ивана. Пока мальчика вернули в Центр соцпомощи.

Новости по теме:

В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик