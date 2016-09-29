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Пропавший 10-летний екатеринбуржец нашелсяСегодня в 10:32

  • Текст

У родственников.

Пропавшего 10-летнего екатеринбуржца Ивана Ю. нашли у дальних родственников.

Ребенок ушел из Центра социальной помощи семье и детям "Отрада" днем 10 января 2017 года. Как оказалось, он направился к своим близким, которые жили в частном доме в Ленинском районе города. Однако выяснилось, что они переехали.

Мальчик обратился за помощью к соседям, те связались с дальними родственниками Ивана, которые вскоре забрали его. Семейная пара позвонила в полицию вечером 11 января и сообщила, что с ребенком все в порядке.

Сейчас супруги, воспитывающие троих детей, оформляют документы для усыновления Ивана. Пока мальчика вернули в Центр соцпомощи.

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