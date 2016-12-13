В Екатеринбурге ночью полыхал жилой домСегодня в 11:16
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Огонь охватил 90 "квадратов".
В ночь на 12 января 2017 года в Екатеринбурге на улице Печатников полыхал частный дом.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 3.48. Огонь охватил 90 "квадратов". Сгорели деревянные надворные постройки, повреждены кровля и внутренняя отделка стен дома. Пострадавших нет.
На месте работали 4 единицы техники и 15 человек. Полностью потушить пожар удалось в 6.32.
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