Он скончался в больнице.

11 января 2017 года в Кургане в одном из домов 3 микрорайона из окна пятого этажа выпал 39-летний мужчина. Пострадавшего увезли в больницу, но врачи оказались бессильны.

По предварительным данным, погибший был пьян.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Курганской области, проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.