В Озерске пьяный бесправник прокатил полицейского на капотеСегодня в 15:16
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Более километра.
В Озерске пьяный водитель без прав протащил на капоте инспектора ГИБДД, который пытался его задержать.
Инцидент произошел в 5.30 1 января 2017 года на перекрестке проспекта Ленина и улицы Челябинской. Наряд ДПС остановил 21-летнего владельца ВАЗ-2106. Но тот отказался выйти из машины, резко тронулся с места и провез полицейского на капоте более 1 километра.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инспектор получил различные травмы. Нарушителю назначен административный арест за управление в нетрезвом виде и без прав. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
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