В Прикамье лесоруб расстрелял коллег и покончил с собойСегодня в 15:19
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Возбуждено два дела.
В Чердынском районе Прикамья лесоруб застрелил своего коллегу и ранил еще одного. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на двойное убийство.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 11 января 2017 года в 40 километрах от поселка Валай. Трое лесозаготовителей распивали алкоголь в вагончике-теплушке, между ними разгорелась ссора. Один из лесорубов схватил ружье и выстрелил в собутыльников, а после свел счеты с жизнью.
Раненый мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.
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