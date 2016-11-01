Возбуждено два дела.

В Чердынском районе Прикамья лесоруб застрелил своего коллегу и ранил еще одного. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на двойное убийство.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 11 января 2017 года в 40 километрах от поселка Валай. Трое лесозаготовителей распивали алкоголь в вагончике-теплушке, между ними разгорелась ссора. Один из лесорубов схватил ружье и выстрелил в собутыльников, а после свел счеты с жизнью.

Раненый мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.