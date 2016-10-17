Его занесло.

Днем 12 января 2017 года в Екатеринбурге на Объездной, перед улицей Серафимы Дерябиной, грузовик попал в снежную колею. Шофер не справился с управлением, и тяжелую машину развернуло. Она уткнулась "носом" в сугроб и перегородила проезжую часть. Автомобилистам пришлось объезжать фуру по узкому участку.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "Сова", водитель травм не получил.

Ранее УГИБДД по Свердловской области заявляло, что дороги в уральской столице и других городах чистят из рук вон плохо. Инспекторы грозятся перекрыть опасные участки.

(Видео: служба спасения "Сова")